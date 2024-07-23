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تلمسان: حجز أكثر من 44 ألف قرص مهلوس وتوقيف مروّجها

بقلم عاشور عبد الكريم
تلمسان: حجز أكثر من 44 ألف قرص مهلوس وتوقيف مروّجها
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تمكن أعوان كل من الفرقة المتنقلة للجمارك و الفرقة المتعددة المهام للجمارك التابعتين لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بسيدي بلعباس. بإقليم إختصاص المديرية الجهوية للجمارك بتلمسان، من حجز أكثر من 44 ألف قرص مهلوس.

العملية جاءت في سياق الجهود الميدانية المتواصلة للفرق الجمركية العملياتية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية. وعلى إثر عملية مشتركة مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز 44400 وحدة كبسولات مهلوسة من نوع بريغابالين 300 ملغ. تم ضبطها على إثر التفتيش الدقيق لسيارة سياحية، مع توقيف شخص وإحالته على الجهات القضائية المختصة.

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