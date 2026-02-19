تلمسان: حجز قرابة 12 كلغ مخدرات وتوقيف شخصين

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة الجهوية لمكافحة المخدرات، التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بتلمسان من حجز 11 كلغ و 500 غرام . من مادة الكيف “مخدرات” كانت مخباة بإحكام داخل صفائح خشبية بمقطورة جرار طريقي.

تم حجز المخدرات بضاعة المحظورة و وسيلة النقل المستعملة في التهريب، مع توقيف مخالفين إثنين. وإحالتهما على الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية ،

تكرس العملية المحققة التجند الدائم للفرق الجمركية العملياتية و يقظتها المستمرة في مكافحة تهريب وترويج الكيف. والمؤثرات العقلية حفاظا على صحة وسلامة المواطن.

