تلمسان: حجز قرابة 61 كلغ “مخدرات” وتوقيف شخص

تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة لأمن ولاية تلمسان، خلال الأسبوع المنصرم، من حجز قرابة 61 كلغ من المخدرات من نوع “الكيف المعالج”. مع توقيف شخص مشتبه فيه ينشط في مجال ترويج السموم وسط الشباب.

وحسب بيان لمصالح الأمن، فإن العملية جاءت إثر تلقي مكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر 1548. تفيد بوجود شخص يحوز كمية معتبرة من المخدرات ويقوم بتخزينها داخل مسكنه العائلي.

واستغلالا للمعلومات الواردة، باشرت عناصر فرقة البحث والتحري تحقيقاتها بالتنسيق الدائم والمستمر مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا. حيث تم تحديد هوية المشتبه فيه المدعو “ش.ح”، قبل مداهمة مسكنه وتوقيفه بعين المكان.

وأسفرت عملية تفتيش المسكن عن ضبط كمية معتبرة من المخدرات من نوع “الكيف المعالج”، قدّر وزنها الإجمالي بـ60 كلغ و980 غراما، كانت مخبأة بإحدى غرف المنزل.

وقد تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، لمتابعته وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

