تلمسان: حجز كمية معتبرة من المخدرات والمؤثرات العقلية

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بتلمسان من الإطاحة وشل شبكة إجرامية منظمة تقوم بالمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

تمت القضية على إثر معلومات مفادها قيام أفراد شبكة إجرامية بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى إقليم ولاية وهران.

العمل الميداني لعناصر الشرطة أسفر عن توقيف شخص مشتبه فيه بالغ من العمر 32 سنة مسبوق قضائيا مبحوث عنه من طرف العدالة عن قضية حيازة المخدرات، مع حجز كمية من المخدرات الصلبة نوع إكستازي، قدرت بـ 6700 قرص ، أيضا حجز كمية من المخدرات كيف معالج قدرت بـ 04 كلغ و100 غرام تم ضبطها بداخل مركبة من نوع رونو.

بعد إستفاء إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف قضائي عن قضية ” جناية حيازة المخدرات قصد البيع والتخزين والنقل ضمن جماعة إجرامية منظمة ” قدم بموجبه الموقوف أمام الجهات القضائية المختصة.