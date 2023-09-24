تلمسان.. حجز مشروبات كحولية وحوالي 700 كبسولة من الأقراص المهلوسة

حجزت شرطة تلمسان ممثلة في أمن دائرة الرمشي، ما يقارب 1100 وحدة من المشروبات الكحولية كانت بحوزة أشخاص موجهة للترويج.

كما تمكنت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية كانت بحوزة شخص مسبوق قضائيا، ضبطت بحوزته مؤثرات عقلية من مختلف الأنواع من بينها أقراص بريغابلين 300 ملغ.

بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ59 ألف دج من عائدات الترويج.

ومواصلة للتحقيق تم تحديد هوية شركائه البالغ عددهم 3 أشخاص حيث تم توقيفهم وتقديمهم أمام نيابة الإختصاص.