تلمسان: حجز 1 قنطار من الذخيرة ومواد كيمياوية

في إطار المجهودات المبذولة من طرف شرطة تلمسان لمحاربة الجريمة و بسط الأمن في كامل ربوع الولاية.

تمكنت بحر الأسبوع الماضي من فك خيوط جريمة خطيرة تهدد الأمن والإقتصاد الوطنيين بعد تفكيكها لجمعية أشرار ضبطت بحوزتها مواد كيمياوية خطيرة و سامة. تدخل في إطار تركيب المتفجرات “زئبق” مع حجز كمية هامة من الذخيرة “بارود”. فاق وزنها الإجمالي 01 قنطار كانت مخبأة بإحكام داخل شاحنة لنقل المواشي محملة بأكثر من 22 رأس ماعز موجهة للترويج.

العملية تجسدت بعد تحريات معمقة قام بها محققو الشرطة بأمن دائرة عين تالوت. حول إستعداد عناصر شبكة إجرامية للإتجار في الذخيرة بعد قيامهم بتخزينها و نقلها من المناطق الجنوبية للوطن. نحو الشمال على متن شاحنة لنقل المواشي محملة بـ 22 رأس ماعز قصد التمويه و عدم إثارة شكوك المصالح الأمنية على مستوى الحواجز الأمنية.

على إثر هده المعطيات تم إتخاد كل الإجراءات القانونية مع تتبع وترصد الشاحنة المشبوهة. إلى أن تم توقيفها بالحاجز الأمني بمدخل دائرة عين تالوت أين أخضعت إلى عملية التفتيش. أسفرت عن حجز 01 قنطار من البارود و مواد سامة كانت مخبأة بإحكام داخل التبن وسط الماعز.

بعد توقيف المشبه فيهما و تحوليهما إلى مقر الأمن تم إنجاز إجراء قضائي قدما بموجبه أمام نيابة الإختصاص.