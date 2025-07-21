تلمسان.. حجز 1601 قرص من نوع “بريغابالين”

تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام بالعريشة التابعة لمصالح مفتشية أقسام الجمارك بتلمسان، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بتلمسان، من حجز 1601 وحدة كبسولات مهلوسة من نوع بريغابالين 300 ملغ.

وأوضح بيان لمصالح الجمارك، أن الكمية المذكورة تم ضبطها على إثر التفتيش الدقيق لسيارة سياحية.

حيث تم حجز البضائع المحظورة ووسيلة النقل المستعملة في التهريب، مع توقيف المخالفين. وإحالتهما على الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

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