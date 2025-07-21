إعــــلانات
أخبار الجزائر

تلمسان.. حجز 1601 قرص من نوع “بريغابالين”

بقلم عايدة.ع
تلمسان.. حجز 1601 قرص من نوع “بريغابالين”
  • 64
  • 0

تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام بالعريشة التابعة لمصالح مفتشية أقسام الجمارك بتلمسان، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بتلمسان، من حجز 1601 وحدة كبسولات مهلوسة من نوع  بريغابالين 300 ملغ.

وأوضح بيان لمصالح الجمارك، أن الكمية المذكورة تم  ضبطها على إثر التفتيش الدقيق لسيارة سياحية.

حيث تم حجز البضائع المحظورة ووسيلة النقل المستعملة في التهريب، مع توقيف المخالفين. وإحالتهما على الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/4ZEhs
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر