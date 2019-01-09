تلمسان.. حجز 1731 وحدة من المشروبات الكحولية بالغزوات

تمكنت شرطة الغزوات بتلمسان من حجز 1731 وحدة من المشروبات الكحولية.

العملية جاءت على إثر ورود الى مصالح الشرطة بأمن دائرة الغزوات معلومات مفادها تخزين أحد الاشخاص كمية من المشروبات الكحولية بالجهة الخلفية لمسكن جده الكائن حي سيدي أعمر الغزوات.

عليه قامت عناصر الشرطة بتمشيط محيط المسكن أين تم العثور على كمية من المشروبات الكحولية قدر عددها الإجمالي بـ1731 قارورة خمر من مختلف الأنواع والأحجام مخبأة بإحكام وموزعة على ثلاث أماكن وسط الآجر وحجارة إسمنتية مغطاة بكيس بلاستيكي أسود اللون.

تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي في القضية البالغ من العمر33 سنة التحقيق مفتوح من طرف ذات المصالح الأمنية.