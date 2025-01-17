تلمسان: حجز 2 كلغ كوكايين وتوقيف شخصين بمغنية

تمكن عناصر أمن ولاية تلمسان، من حجز 2 كلغ و300 غرام من الكوكايين وتوقيف شخصين بمدينة مغنية.

وحسبما أفاد به اليوم الجمعة بيان لخلية الاتصال للأمن الولائي، قام بالعملية عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تلمسان.

وجاء ذلك، إثر معلومات مفادها وجود نشاط لجماعة إجرامية مختصة في تهريب المخدرات الصلبة (كوكايين). وتبييض الأموال على مستوى مدينة مغنية.

وسمح العمل الميداني بتوقيف شخصين وحجز الكمية المذكورة من المخدرات الصلبة. إلى جانب ثلاث مركبات ودراجة نارية ومبلغ مالي قدر بـ3 ملايين دج من عائدات ترويج هذه السموم.

هذا وتم تقديم الشخصين الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة عن قضية حيازة وشحن ونقل المخدرات قصد البيع بطريقة غير مشروعة. ضمن جماعة إجرامية منظمة. وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية.