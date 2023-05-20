تلمسان.. حجز 2979 حبة “صاروخ” داخل شاحنة تبريد

تمكن أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات التابعة لمصالح المديرية الجهوية للجمارك بتلمسان من حجز 2979 قرص مهلوس “بريغابالين” 300 ملغ. كما تم ضبطها مخبأة داخل أجزاء وتجاويف شاحنة تبريد صغيرة بعد إخضاعها للتفتيش الدقيق.

في حين، تم توقيف المخالف وإحالته على الجهات القضائية المختصة.

وافادت الجمارك، في بيان لها، أن العملية تكرس اليقظة والجاهزية الدائمة والمستمرة لأعوان الجمارك الجزائرية في سبيل مكافحة كل ما يهدد صحة وسلامة المواطن. وكل ما يشكل مساسا بالأمن والنظام العموميين.

كما تأتي في سياق مواصلة وتكثيف الجهود الميدانية للمصالح العملياتية للفرق الجمركية. والمبذولة في إطار مكافحة شتى أشكال الغش والتهريب.