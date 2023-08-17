تلمسان: حجز 3584 قرص مهلوس

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان بالتنسيق مع مصالح الامن الحضري الاول من توقيف شخص متورط في إخفاء أشياء مسروقة مع حيازة المؤثرات العقلية.

حيث بدأت القضية بتسجيل مصالح الامن الحضري الاول شكوى بخصوص تعرض أحد الأشخاص للسرقة طالت دراجته النارية.

التحقيق في القضية أسفر عن تحديد هوية المشتبه فيه من طرف فرقة البحث والتدخل BRI للمصلحة الولائية للشرطة القضائية يتعلق الأمر بشخص بالغ من العمر 25 سنة معتاد الإجرام.

العمل الميداني المشترك بين المصلحة الولائية للشرطة القضائية ومصالح الامن الحضري الاول كلل بتوقيف المتورط في القضية مع حجز بحوزته على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ 3584 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ، مبلغ مالي من العملة الأجنبية، ميزان إلكتروني، هواتف نقالة، كما تم في خضم التحقيق مع الموقوف توقيف شخص آخر متورط في القضية.

بعد إستكمال الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي عن قضية ” جناية التهريب الذي يشكل درجة من الخطورة على الصحة العمومية، الحيازة، النقل، التخزين، والاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية ” قدم بموجبه المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.