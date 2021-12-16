تلمسان: حجز 36 كلغ من المخدرات وتوقيف 4 أشخاص

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لبني بوسعيد التابعة لأمن ولاية تلمسان وعلى أثر إستغلال معلومات عملياتية. من تفكيك جمعية أشرار وحجز 36 كلغ من المخدرات نهاية الأسبوع الماضي.

وتتكون العصابة من 4 أشخاص متورطين في إستيراد، ونقل، وتخزين والمتاجرة في المخدرات بطريقة غير مشروع.

كما مكن التحرك العملياتي المنظم والسريع لعناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص اقليميا، من حجز كمية من المخدرات.

قدرت الكمية التي تم حجزها بـ36 كلغ من الكيف المعالج. كما كانت مخبأة بإحكام في إحدى المزارع ليتم توقيف 03 اشخاص مشتبه فيهم بعين المكان.

ومع توسيع دائرة التحري والتحقيق تمكنت ذات المصالح من توقيف شخص رابع مشتبه ضلوعه في القضية هو الآخر. كما أسفرت هذه العملية أيضا على حجز هواتف نقالة كانت تستعمل في الإتصال بين أفراد الشبكة.

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كما تمكن أفراد الشرطة للمصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ببشار. من تفكيك شبكة إجرامية منظمة وحجز كمية معتبرة من المخدرات.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بالتنسيق مع المصالح المختصة للقطاع العملياتي العسكري بالناحية العسكرية الثالثة 03 ببشار. واستمرارا لجهود التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية ومواصلة لعمليات مكافحة جرائم التهريب والجريمة المنظمة.

كما تعود أطوار القضية إلى استغلال معلومات عن محاولة شبكة إجرامية، لتهريب كمية من المخدرات. انطلاقا من الحدود الغربية للوطن تجاه مدينة بشار. ليتم على الفور إعتماد خطة أمنية محكمة بتنسيق الجهود مع المصالح المختصة للقطاع العملياتي العسكري للناحية العسكرية الثالثة ببشار. تحت الإشراف المباشر لنيابة الجمهورية لدى محكمة بشار.

ومكنت العملية من توقيف مركبة نفعية بترقيم ولاية بشار، على متنها 03 أشخاص مشتبه بهم، تتراوح أعمارهم من 29 إلى 38 سنة. وهذا على مستوى حاجز أمني لأفراد الشرطة للمصلحة.

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