تلمسان: حجز 4315 أورو مخبأة بأمتعة مسافر

تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بالمحطة البحرية لميناء الغزوات، التابعة اقليميا لمفتشية أقسام الجمارك بالغزوات. من حجز مبلغ مالي بالعملة الصعبة، غير مصرّح به قدره 4315 أورو.

العملية جاءت تطبيقا للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج. حيث تم ضبط المبلغ خلال معالجة الرحلة البحرية القادمة من ألميريا بتاريخ 2025/07/19. وذلك إثر إخضاع أحد المسافرين لتفتيش دقيق لمركبته، ليتم العثور على المبلغ المالي الغير مصرح به داخل أمتعته.

تكرس هذه العملية اليقظة الدائمة لأعوان الجمارك الجزائرية في التصدي ومكافحة جميع أشكال الجريمة العابرة للحدود، وتؤكد مساهمتهم الفعالة في حماية الاقتصاد الوطني والمواطن.

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