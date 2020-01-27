تلمسان: حجز 82 كلغ من اللحوم الحمراء و42 كلغ من الأحشاء بسبدو

تمكن أفراد الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بسبدو بولاية تلمسان من حجز 82 كلغ من اللحوم الحمراء و42 كلغ من الأحشاء.

العملية جاءت على إثر دورية لذات العناصر للسوق الأسبوعي المواشي، أين لفت انتباههم ثلاثة أشخاص يقومون بالذبح العشوائي وبطريقة غير شرعية وسط السوق.

وذلك قصد بيع اللحم دون مراعاة شروط النظافة، مع رمي النفايات بالأماكن غير مرخص بها، وبيع اللحوم دون دمغ إضافة إلى عدم امتلاك السجل التجاري.

على إثرها تم اقتيادهم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق، تم الاتصال بوكيل الجمهورية لدى محكمة سبدو.

والذي أعطى تعليماته بعرض اللحوم على طبيب البيطري للتأكد من صلاحية استهلاك المنتوج والقيام

بحجزها، تحرير محاضر للمعنيين، مع ردم البضاعة.

وعقب معاينة اللحوم من طرف الطبيب البيطري، الذي قرر إتلاف اللحوم والأحشاء عن طريق الردم بمركز الردم التقني بالزبش بلدية سبدو.