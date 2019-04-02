تلمسان.. حجز 90 كيلوغرام من الكيف بمغنية

تمكنت شرطة تلمسان من حجز 90 كيلوغرام من الكيف المعالج كانت موجهة للترويج، مع توقيف شخص مشتبه فيه.

حيثيات هذه العملية التي نفذتها عناصر الأمن الحضري الثالث لأمن دائرة مغنية، تمت على إثر معلومات مؤكدة وردت إلى ذات العناصر.

مفادها وجود شخص مشتبه فيه، يقوم بالاتجار غير الشرعي بالمخدرات، حيث يتخذ من مسكنه ملاذا لذلك، بعد تحديد هويته ومقر سكناه.

تم استصدار إذن بالتفتيش من السلطات القضائية المختصة تم بموجبه تفتيش مسكنه الذي أسفر عن حجز 90 كيلوغرام من الكيف المعالج، ليتم تحويله للمصلحة وفتح تحقيق في القضية.

بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديمه أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا.