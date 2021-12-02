تلمسان: درك الغزوات يفكك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المواشي
تمكن عناصر الفرقة الإقليمة للدرك الوطني بالغزوات بولاية تلمسان من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المواشي.
العملية جاءت على إثر شكوى تقدم بها أحد الأشخاص مفادها سرقة أغنامه وبعد تفعيل عنصر الاستعلامات ووضع خطة محكمة تمكنت ذات المصالح من توقيف ثلاث أشخاص وحجز سيارة كانت تستعمل في العملية ،وفور الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة.
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تبسة: توقيف شخصين يروجان المخدرات بمحيط مؤسسات تربوية وجامعة العربي التبسي
تمكن رجال الشرطة العاملين بمصلحة الامن الحضري الخامس بتبسة من توقيف شخصين في عمليتين منفصلتين تتعلقان بترويج الكيف المعالج والاقراص المهلوسة بمحيط مؤسسات تربوية وجامعة العربي التبسي.
أين تم ضبط بحوزتهما بعد اجراء عملية التفتيش الجسدية على كمية تقدر ب110 غرام كيف معالج و135 قرص دواء مهلوس من نوع بريغابالين الشهير وسط المنحرفين ومعتادي الاجرام بالصاروخ
وفور اجراء عمليتي التوقيف تم تحويلهما الى مقر المصلحة اين تم سماعهما على محاضر رسمية مع انجاز ملفين قضائيين وتقديمهما أمام وكيل الجمهورية ليقوم باحالتهما على محكمة الجنح وفق اجراءات المثول الفوري أين صدر في حقهما امر بالايداع رهن الحبس المؤقت مع تأجيل المحاكمة.
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