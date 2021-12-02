تلمسان: درك الغزوات يفكك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المواشي

تمكن عناصر الفرقة الإقليمة للدرك الوطني بالغزوات بولاية تلمسان من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المواشي.

العملية جاءت على إثر شكوى تقدم بها أحد الأشخاص مفادها سرقة أغنامه وبعد تفعيل عنصر الاستعلامات ووضع خطة محكمة تمكنت ذات المصالح من توقيف ثلاث أشخاص وحجز سيارة كانت تستعمل في العملية ،وفور الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة.

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