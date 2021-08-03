تلمسان: درك سبدو يحجز 1500 قارورة خمر

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسبدو ولاية تلمسان من حجز 1500 قارورة من المشروبات الكحولية.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت على إثر ورودت معلومات إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسبدو. من طرف أفراد السرية الإقليمية للدرك الوطني بتلمسان. مفادها وجود شاحنة صغيرة من نوع بيجو، معبأة بالمشروبات الكحولية قادمة من تلمسان في إتجاه مدينة سبدو.

واستغلالا للمعلومة وبالتنسيق مع أفراد السرية الإقليمية للدرك الوطني بتلمسان، تم وضع خطة محكمة أسفرت على إيقاف المشتبه فيه سائق السيارة. وحجز المشروبات الكحولية المقدرة بـ1500 قارورة من مختلف الأحجام والأنواع. وفور الإنتهاء من التحقيق. سيتم تقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة.