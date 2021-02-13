تلمسان: درك عين فزة يسترجع 12 رأس من الماشية المسروقة

قام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، بعين فزة بولاية تلمسان، باسترجاع 12 رأس من الماشية المسروقة.

وجاءت هذه العملية، على إثر شكوى تقدم بها مالك الأغنام مفادها تعرضه لسرقة أغنامه من الإسطبل الكائن بمحاذاة مسكنه العائلي.

وذلك بوسط قرية عوشبة ببلدية عين فزة، ضد مجهول.ليتم على إثرها أخذ جميع التدابير والإجراءات القانونية من طرف ذات المصالح.

و التنقل إلى مكان وقوع السرقة، والشروع في القيام بالمعاينات اللازمة ومباشرة البحث عن الأغنام المسروقة.

ومع اخطار الوحدات المجاورة، تم استرجاع المواشي المسروقة في ظرف قصير .

والتي كانت في إسطبل أحد الأشخاص المتواجد في حالة فرار ، لتسلم الأغام إلى مالكها مقابل وصل إستلام .

في حين لا تزال التحقيقات جارية في القضية من أجل حل ملابساتها.