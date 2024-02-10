تلمسان.. دورة تكوينية لفائدة الإطارات بالمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة

تنظم المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة “عبد المجيد مزيان” بولاية تلمسان، دورة تكوينية لفائدة الإطارات المحلية لـ 34 بلدية نموذجية ضمن البلديات الخضراء حول موضوع لوحة قيادة تسيير الطاقة Tableau de Bord de Gestion Energétique .

وحسب وزارة الداخلية تنظم هذه الدورة التكوينية خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 8 فيفري 2024. حيث تهدف إلى مواصلة تطوير مهارات الأعوان المحليين ودعم مكتسباتهم في مجال تسيير الطاقة والنجاعة الطاقوية. خاصة من خلال التحكم في استخدام هذه التطبيقية الجديدة التي ستسمح بمتابعة دقيقة للإستهلاك. الطاقوي للمتلكات المحلية ( الإنارة العمومية، الهياكل الإدارية، المدارس، المنشآت الرياضية والتجارية….) وقياس أثر تخفيض الفواتير الطاقوية بعد إعتماد نموذج جديد للإستهلاك الطاقوي.

كما تعد هذه المبادرة جزءًا من الإطار العام لمشروع البلديات الخضراء Communes Vertes . الذي أطلقته وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالشراكة مع وكالة التعاون الألماني ” GIZ”. والملتزم بدعم البلديات في تسيير أكثر كفاءة للطاقة، وبالتالي المساهمة في تحسين استهلاك الطاقة والتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على المستوى الوطني، حسب ذات البيان.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور