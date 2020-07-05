تلمسان: ربط 127 مسكن بالغاز الطبيعي

أشرف مومن مرموري والي تلمسان، على برنامج الإحتفال بالذكرى الـ58 لعيد الإستقلال والشباب.

واستهل الوالي الإحتفالية، بالتوجه إلى مقبرة الشهداء ببلدية الحناية، أين تم رفع العلم الوطني وتلاوة فاتحة الكتاب على أرواحهم الطاهرة وكللت بباقات من الزهور.

وبعدها، توجه الوالي إلى قرية أولاد قدور، التابعة إقليميا لبلدية أولاد رياح دائرة الحناية، أين أقدم على وضع حيز الخدمة شبكة الغاز الطبيعي لفائدة 127 مسكن.

بالإضافة إلى ربط سكنات المنطقة بشبكة الإنارة.

وخلفت هاتين العمليتين إنطباعا جد إيجابي لدى مواطني هذه المنطقة، اللذين استبشروا خيرا لهاذين المشروعين الذي من شأنهما تخفيف العبأ عليهم.

كما أشرف الوالي بهذه المناسبة، على النشاطات التي خصت الإحتفالات المخلدة لعيدي الإستقلال و الشباب و هذا على مستوى قاعة المداولات للمجلس الشعبي الولائي.

أين تم تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم والإستماع إلى النشيد الوطني.

ووقف جمهور، بقاعة المداولات للجلس الشعبي الولائي دقيقة صمت ترحماً على أرواح الشهداء الأبرار ، حيث تتزامن هذه الوقفة مع مراسيم دفن رفات الشهداء 24 شهيد، الذين تم إجلاؤهم إلى أرض الوطن.

كما تم تكريم كل من الأسرة الثورية والسلك الطبي والشبه الطبي وأعوان الحماية المدنية وخاصة أعوان النظافة للبلديات، والذي كان لهم الأثر الإيجابي لدى الحضور.

بالإضافة إلى تكريم أعوان الحرس البلدي، ومتقاعدي الجيش الوطني الشعبي، نظير مساهمتهم في حملات التوعية والتحسيس وكذا النشاطات التضامنية التي بادروا بها في إطار عملية محاربة فيروس كورونا.

كما تميزت هذه الإحتفالات، بتسليم مقررات الإستفادة و مفاتيح وحدات سكنية من مختلف الأنماط و الصيغ لفائدة المستفيدين.

⁦لتختتم هذه المناسبة بتسليم مشعل “العلم الوطني” من طرف الأمين الولائي للمنضمة الوطنية للمجاهدين، إلى أحد الشباب في وقفة إهتز لها كل الحضور لما تحتويه من معاني ومشاعر صادقة.