تلمسان: سارق 23 مليون وأساور ذهبية في قبضة الأمن

تمكنت قوات الشرطة للأمن الحضري التاسع التابع لأمن ولاية تلمسان اليوم من توقيف شخص متورط في قضية سرقة.

العملية تمت على إثر شكوى من مواطنة تعرض منزلها للسرقة من قبل شخص مجهول، أين تم سلب مبلغ مالي قدره 23 مليون سنتيم وأساور ذهبية.

وعليه باشرت قوات الشرطة عملية البحث بتكثيف الجانب الاستعلاماتي أسفرت المجهودات بتحديد هووية الشخص المشتبه فيه وتوقيفه.

ليتم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان.

أين أحيل الملف أمام قاضي محكمة الجنح اين أصدر في حقه حكم 1 سنة نافذة مع الإيداع و 100000 دج غرامة مالية.