تلمسان: سونلغاز تعلن عن تذبذبات في الطاقة الكهربائية على مدار ثلاثة أيام

أعلنت سونلغاز وحدة تلمسان عن حدوث بعض التذبذبات في الطاقة الكهربائية أيام 13،12،و14 أكتوبر، من الثامنة صباحا الى الثالثة مساء.

وتشمل التذبذبات اليوم الاثنين، قرية عطار و مزرعة في لالة ستي، المنطقة الصناعية الصحراوية رقم 8 و9.

وبمقاطعة الغزوات، تشمل التذبذبات كل منقرى الدمنة وبخاتة، ببلدية جبالة.

ومقاطعة مغنية، كل من وسط مدينة مغنية الجانب الشمالي، مدخل قرية سيدي مجاهد، قريتي سيدي مبارك وأولاد موسى، بلدية بني بوسعيد.

وتخص التذبذبات في مقاطعة الرمشي، قرية تنوقة، بلدية أولاد رياح، أما مقاطعة سبدو، قريتي سيدي محمد و ملتقة، بلدية البويهي.

أما مقاطعة أولاد ميمون، تخص التذبذبات، قريتي العلوية وتسليت، بلدية سيدي العبدلي.

وبالنسبة ليوم غد الثلاثاء تخص التذبذبات في مقاطعة تلمسان، عين فزة، المغارات وقرية عين بني عاد.

وبمقاطعة الغزوات، كل من قرى البحيرة، دار صالح وبنانتة، بلدية سوق الثلاثاء

وبمقاطعة مغنية، حي بريقي جانب الوكالة الجزائرية للمياه، أما في الرمشي، فتخص قرية زاغو، بلدية بني وارسوس.

أما بعد غد الأربعاء، تخص التذبذبات بمقاطعة تلمسان، طريق المغارات و أولاد محجوب، الصفصاف جانب الملعب.

وببلدية عمير كل من قرى أولاد علق، أولاد بن قلال وكرازية، أما مقاطعة الغزوات، فتخص قرية لعرارة، بلدية السواني.

وبمقاطعة مغنية، تخص التذبذبات قرية أهل الغافر، بلدية صبرة، وسط مدينة بني بوسعيد، وبمقاطعة الرمشي، حي 300 سكن إجتماعي برج عريمة.

أما بمقاطعة أولاد ميمون، تخص التذبذبات مزرعة بن ويس، بلدية سيدي العبدلي.

كما تعلن مديرية توزيع الكهرباء و الغاز أنها وضعت رقم هاتفي 3303 من أجل تقديم أي معلومات إضافية تخص هذا الموضوع.