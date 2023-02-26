قناة النهار تلمسان / صناعة الأحذية .. نشاط محلي وقطب لصناعة ثروة بقلم قناة النهار نشر في 26 فيفري 2023 - 13:13 شغل شارك غرِّد أرسل 122 0 تلمسان / صناعة الأحذية .. نشاط محلي وقطب لصناعة ثروة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/MNmOE اقرأ أيضا سامي قلي : رمضان شهر العبادة..الإستهلاك راح يكون عادي قناة النهار 23 فيفري ريبورتاج: الجمارك الجزائرية .. كفاءات وأعين رقيبة على الوطن قناة النهار 25 فيفري أجواء مستقرة مع درجات حرارة مرتفعة نسبيا بوسط البلاد قناة النهار 18 فيفري رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في زيارة عمل وتفقد إلى المدرسة العليا للإشارة بالقليعة قناة النهار 22 فيفري برج بوعريريج: شجرة التين.. إنتاج ضعيف وغذاء صحي لسكان المنطقة قناة النهار 18 فيفري طالع هابط: شاهد إبداع مسؤولي ولاية تيبازة وكيف يتفنون في البريكولاج .. مخك يحبس قناة النهار 12 فيفري وزير الطاقة : سيتم تزويد 638 و 139 مدرسة بغاز البروبان في مناطق الظل قناة النهار 21 فيفري طالع هابط: بعد بث ظاهرة الأغاني السوقية السلطات تتحرك وتمنعها قناة النهار 19 فيفري الشيخ النوي: الحماية المدنية الجزائرية تقدم الواجب في تركيا وسوريا.. شرفتونا قناة النهار 09 فيفري ميلة : سوق الخميس..ملاذ المواطن لشراء الدجاح والسعر مرتفع قناة النهار 25 فيفري