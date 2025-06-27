تلمسان: ضبط نصف قنطار من الكيف المعالج

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن تلمسان، بحر الأسبوع الجاري، من تفكيك الهيكل الإجرامي لشبكة منظمة ذات إمتداد دولي وتوقيف شخصين من عناصرها، وضبط 51 كلغ و750 غرام من الكيف المعالج، مصدره المغرب.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، نفذت العملية، فرقة البحث والتدخل “BRI” التابعة لذات المصلحة الولائية، بناء على تحريات ميدانية مكثفة.

ومكنت التحريات، من إحباط مخطط إجرامي لتمرير كمية من الكيف المعالج إنطلاقا من المغرب باتجاه الولايات الغربية للوطن عبر ولاية تلمسان.

وتمكن المحققون من تحديد مواصفات المركبة النفعية المستخدمة في العملية، وتوقيفها بنواحي دائرة سبدو. مع توقيف سائقها والمرأة المرافقة له وضبط هذه الكمية من السموم التي أخفيت بإحكام داخل أجزاء المركبة.

هذا وتم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سبدو، عن قضية إستيراد، شحن وحيازة المخدرات ونقلها بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة والتهريب على درجة من الخطورة على الأمن والإقتصاد الوطني.