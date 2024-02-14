تلمسان: طبيب وصيدلي ضمن شبكة لترويج المهلوسات بوصفات طبية مزوّرة

فككت شرطة تلمسان جمعية أشرار متكونة من 07 أشخاص من بينهم صيدلي و طبيب تورطوا في قضية حيازة مؤثرات عقلية “أدوية صيدلانية”. قصد البيع بطريقة غير مشروعة مع التزوير و إستعمال المزور في وصفات طبية مدونة بأسماء أشخاص مختلفين مع تخزين أدوية في أماكن غير مصرح بها.

وتم على إثر العملية تفكيك الشبكة التي تضم صيدلي و طبيب ينشط بإحدى الولايات المجاورة متواجد في المؤسسة العقابية. بسبب قضية مماثلة مع حجز 4127 قرص من المؤثرات العقلية و 14 قنينة من المحاليل.

تعود وقائع القضية إلى بحر الأسبوع الماضي أين عكفت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لبني بوسعيد. بعد إستغلالها لمعلومات مؤكدة إلى توقيف أحد أفراد الشبكة على متن مركبة. الذي كان يتولى عملية نقل المؤثرات العقلية بعد جلبها من إحدى الصيدليات المتواجدة بدائرة ندرومة. حيث تم توقيفه و تفتيش مركبته التي ضبط بداخلها 1070 قرص طبي من مختلف الأنواع بدون وصفات طبية. على مستوى مفترق الطرق بين قرية المعازيز و دائرة مغنية.

وبعد التحريات المعمقة تم تحديد شركائه الذين تم توقيفهم الواحد تلوى الآخر. حيث تبين في خضم التحقيق المفتوح وجود صيدلية بدائرة ندرومة، وبعد تفتيشها بالتنسيق الدائم مع الجهات القضائية المختصة ضبط بداخلها 3057 من الأقراص الطبية داخل أماكن غير مهيأة وغير مصرح بها و 14 قارورة من محلول كلها ذات خصائص مؤثرات عقلية.

بعد إستكمال الإجراءات القانونية و توقيف المشتبه فيهم تم إنجاز إجراء قضائي تم بموجبه تقديم الأطراف أمام نيابة الإختصاص.