تلمسان : عادات و تقاليد خاصة بالولاية إحتفالا برأس السنة الامازيغية

ويحيي الشعب الجزائري، الأربعاء السنة الأمازيغية الجديدة 2972 “يناير“، بتنظيم تظاهرات وبرامج ذات صلة بالبعدين الثقافي والتاريخي لهذه المناسبة.

وتهدف احتفالات السنة الأمازيغية، أو “يناير”، إلى التعريف بالموروث الثقافي والحضاري للأمة وتاريخها الحافل بالأمجاد.

وتتميز الاحتفالات برأس السنة الأمازيغية هذا العام بإطلاق جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية في طبعتها الأولى.

وتدخل الجائزة، في إطار “تشجيع البحث والإنتاج بالأدب واللغة الأمازيغية وترقيتهما سواء كانت أعمال مؤلفة باللغة الأمازيغية أم مترجمة إليها”.

ويعتبر يناير، التي تعني “أول يوم بالشهر” اليوم الأول في التقويم الزراعي الأمازيغي الموافق ليوم 12 جانفي في التقويم الميلادي.

ويحتفل بالمناسبة، منطقة شمال إفريقيا وجزر الكناري، ولا تزال بعض بقايا التقاليد البربرية سائدة، بالإضافة إلى بعض مناطق الساحل.

وتعد الجزائر أول بلد في شمال إفريقيا ترسمه، منذ سنة 2018، يوما وطنيا مدفوع الأجر.

وبعد إقراره يوما وطنيا ينتظر أن يدرج يناير والاحتفالية المصاحبة له في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.

ومن العادات أن يصاحب هذه الاحتفالية إعداد أطباق تقليدية مثل الكسكسي والشخشوخة وتغريفين”الفطائر”.

إضافة إلى شوربة معدة من الحمص والفاصوليا المجففة واللحم المفروم.

كما يقوم المحتفلون بطقس “تريز”، حيث يجلس أصغر أطفال العائلة بداخل “قصعة” لتفرغ من الأعلى “الحلويات والفواكه الجافة كفأل سنة الخيرات.

وبعد انتهاء مراسم “تريز” يرتدي كل واحد من أفراد الأسرة زيا تقليديا للمشاركة في مجموعة من الأنشطة المتعلقة بالاحتفال بـ”يناير”.

وهنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الثلاثاء، الشعب الجزائري، بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة.

ونشر رئيس الجمهورية، على صفحته الرسمية بفيسبوك “بحلول السنة الأمازيغية الجديدة 2972. أتمنى كل الخير والرقيّ لجزائرنا الحبيبة، والصحة والعافية لكل الجزائريات والجزائريين..أسقاس أمقاس”.