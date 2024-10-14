قناة النهار تلمسان.. عاصمة الولاية تغرق بالقمامة بقلم الجزائر نشر في 14 أكتوبر 2024 - 21:37 الجزائر شارك غرِّد أرسل 23 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/HrDMj الجزائر اقرأ أيضا طالع هابط: دكاترة ينظمون وقفة احتجاجية ويوجهون رسالة لرئيس الجمهورية من أجل التوظيف قناة النهار 01 أكتوبر كمال مهوي يقصف بالثقيل.. "ياكلوا عند ماما فرنسا ويجو يحكو على محرز" قناة النهار 12 أكتوبر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يستقبل رئيسة جمهورية الهند بمقر الرئاسة قناة النهار 14 أكتوبر جزائريون: النصب والاحتيال الإلكتروني .. منصات وهمية لتنظيم رحلات سياحية قناة النهار 30 سبتمبر جزائريون : هكذا يعيش النزلاء بمؤسسات إعادة التأهيل قناة النهار 23 سبتمبر تعميم استعمال الدفع الإلكتروني .. أولى الخطوات لعصرنة المعاملات التجارية قناة النهار 04 أكتوبر رئيسة جمهورية الهند نؤكد دعم الهند للجزائر والالتزام بدفع العلاقات إلى أعلى مستوى قناة النهار 14 أكتوبر معا لبكالوريا 2025: البرنامج السنوي لمادة التسيير المحاسبي والمالي قناة النهار 12 أكتوبر طالع هابط : شاهد الحالة الكارثية لإقامة جامعية بالأغواط .. كاااااارثة قناة النهار 29 سبتمبر باتنة / الأوحال تمنع التلاميذ من الدراسة وتحاصر عشرات العائلات ببريكة قناة النهار 27 سبتمبر