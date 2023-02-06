قناة النهار تلمسان : عملية توزيع وجبات ساخنة على أشخاص دون مأوى بالسواحلية بقلم قناة النهار نشر في 06 فيفري 2023 - 10:20 شارك غرِّد أرسل 37 0 تلمسان : عملية توزيع وجبات ساخنة على أشخاص دون مأوى بالسواحلية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/fg5ks اقرأ أيضا "بوقرة:" رانا نلعبوا في بلادنا وأمام شعبنا وعلى اللاعبين أخذ الضغط من الجانب الإيجابي قناة النهار 26 جانفي المطربة زاهو حاضرة بملعب نيلسون مانديلا قبل حفل الإختتام قناة النهار 04 فيفري تيارت / البطاقة المهنية للفلاح .. عصرنة وتسهيل للخدمات وتطوير للقطاع الفلاحي قناة النهار 18 جانفي تساؤلات: اليوم العالمي للسرطان.. التشخيص المبكر طريق نحو الوقاية ومكافحة السرطان قناة النهار 05 فيفري فاسألوا : وجوب العدل بين الأولاد قناة النهار 30 جانفي توقع إستمرار تساقط الأمطار والثلوج حتى نهاية الشهر في هذه المناطق قناة النهار 22 جانفي "وزير التجارة :" يهمنا أن تعوّض المنتوجات الوطنية ما يتم إستوراده من الخارج فهي تتميّز بالجودة قناة النهار 29 جانفي "شينوية" في مدرجات ملعب نيلسون مانديلا لمناصرة أشبال بوقرة قناة النهار 04 فيفري هكذا أوقعت مصالح الأمن بمهربي المخدرات وتحجز كميات ضخمة قناة النهار 27 جانفي "الوزير الأول :"أدعو إدارة الجمارك للإسراع في تطوير جهازها التنظيمي بداية بالنصوص القانونية قناة النهار 26 جانفي