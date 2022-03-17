تلمسان..غلق منبع “عين بن تاغلة ” بعد ظهور نتائج التحاليل البكتريولوجية
أعلنت بلدية دار يغموراسن بولاية تلمسان، اليوم الخميس، عن غلق منبع ” عين بن تاغلة”.
والذي يقصده العديد من المواطنين من مختلف المناطق، خاصة ان مياه هذا المنبع يشاع بأنها تداوي من حصى الكلى.
و أضاف الإعلان أن النتائج البكتريولوجية، التي قامت بها مؤسسة الجزائرية للمياه أكدت أن مياه هذا المنبع غير صالحة للشرب إلى إشعار لاحق.
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تمكنت مصالح الجمارك بولاية تلمسان، من حجز 6439 قرص مهلوس من نوع بريقابالين.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت في إطار المجهودات الحثيثة التي تبذلها مختلف مصالح الجمارك على مستوى مفتشية أقسام الجمارك بسيدي بلعباس. لأجل مكافحة كافة أشكال الغش. التهريب والجريمة المنظمة. حماية لإقتصادنا الوطني وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
كما قام كل من أعوان الفرقة المتعددة المهام بإبن باديس و الفرقة المتعددة المهام برأس الماء. بالتنسيق مع الفرقة الجهوية للجمارك بتلمسان على إثر عمليتين منفصلتين من حجز6439 قرص مهلوس من نوع بريقبالين و 500 قرص مهلوس من نوع إكستازي على متن سياريتين سياحيتين. و هذا على إثر عملية تفتيش دقيقة للسيارتين أين تم اكتشاف البضاعة التي تدخل في إطار تهريب بضاعة محظورة حظرا مطلقا طبقا للنصوص و القوانين المعمول بها.
وتبعا لتعليمات وكيل الجمهورية المختص إقليميا تم تسليم الموقوفين. بالإضافة كذلك إلى البضاعة المحجوزة إلى الجهات الأمنية المختصّة لاستكمال التحقيقات.
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الإطاحة بشبكة مختصة في نقل وترويج المخدرات بتلمسان
كما نجحت مصالح الامن بولاية تلمسان من الإطاحة بشبكة متكونة من 9 اشخاص متورطة في نقل، الحيازة، والاتجار غير المشروع بالمخدرات.
وحسب ذات المصالح العملية مكنت من حجز 26.5 كلغ من الكيف المعالج، و3 مركبات سياحية. بالإضافة إلى 200 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والاحجام.
كما تم ضبط مبلغ مالي قدر بـ 340 مليون سنتيم و6000 دج. من طرف الفرقة الجنائية بامن ولاية تلمسان. ليتم إنجاز ملف قضائي في حق المشتبه فيهم وتقديمهم امام وكيل الجمهورية المختص.