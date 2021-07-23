تلمسان: فتح كل من مستشفى سبدو ،مغنية والرمشي لإستقبال مرضى الكوفيد

خرج الإجتماع الطارئ الذي جمع مدير الصّحّة والسّكّان لولاية تلمسان مع إطارات المديريّة ومدراء المؤسّسات الإستشفائية في الولاية. بخصوص الوضعيّة الوبائيّة الّتي تعيشها ولاية تلمسان بجملة من القرارات الهامة. على غرار فتح ثلاث مؤسسات عمومية استشفائية للاستقبال مرضى الكوفيد وهي كل من المؤسسة العمومية الاستشفائية لمغنية وسبدو والرمشي.

جاء هذا القرار لتخفيض الضغط على مصلحة الكوفيد بالمركز الاستشفائي الجامعي بعاصمة الولاية تلمسان التي وصلت الى نسب متقدمة في استقبال المرضى.

كما خرج الاجتماع بضرورة زيادة عدد الاتفاقيات المبرمة مع المزوعين الخاصين بالأكسجين وعدم الاكتفاء بموزع واحد مع ضرورة توفير كل الوسائل الخاصة بإستقبال مرضى الكوفيد سواءا في المركز الاستشفائي الجامعي أوفي المؤسسات الثلاث التي فتحت لاستقبال المرضى ،للاشارة أن ولاية تلمسان استقبلت في ساعات متأخرة من ليلة أمس شاحنة من 5000 لتر من الأكسجين واليوم صباحا شاحنة 6500 من 6500 لتر.