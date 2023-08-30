تلمسان.. قتيلان وجريح في اصطدام بين سيارة وشاحنة

أسفر حادث مرور، وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 22 بلدية العريشة دائرة سبدو بولاية تلمسان. عن وفاة شخصين وإصابة آخر بجروح متفاوتة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية أن مصالحها تدخلت من أجل حادث مرور. تمثل في اصطدام بين سيارة و شاحنة ذات مقطورة.

أشار المصدر نفسه، أن الحادث خلف وفاة شخصين 02 من جنس ذكر 45 و47 سنة وإصابة اخر بجروح مختلفة يبلغ من العمر 37 سنة. تم اسعافه واجلاؤه الى المستشفى المحلي، أما الوفيات فحولوا الى مصلحة حفظ الجثث.