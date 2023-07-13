قناة النهار تلمسان :مخيم تسلى.. فضاء للتعليم والترفيه بقلم قناة النهار نشر في 13 جويلية 2023 - 10:42 شارك غرِّد أرسل 49 0 تلمسان: مخيم تسلى.. فضاء للتعليم والترفيه إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/6G8rg اقرأ أيضا بلعريبي :" عدل 3 ليس بالأمر مستحيل" قناة النهار 07 جويلية طالع هابط: النوي يثور ضد والي الطارف ويفضحه بسبب قضية توزيع السكنات قناة النهار 09 جويلية طالع هابط : مواطن جزائري معاق حركيا يقطن مع 3 عائلات في شقة بالطابق الثالث يطالب السلطات بسكن قناة النهار 02 جويلية الطارف : في ظل غلاء أسعار الأضاحي..الإكتفاء بكيلوغرامات من اللحم والكبد يوم العيد قناة النهار 26 جوان هكذا إحتفلت إبتدائية سعيد بوثلجة بعين بنيان بنجاح تلاميذ "السانكيام " قناة النهار 26 جوان تصريحات أساتذة مكلفين بعملية تصحيح أوراق البكالوريا دورة 2023 قناة النهار 02 جويلية رابح العاصمي :" الدوارة جازت على يدي صباح نضت دوّشت وهربت" قناة النهار 28 جوان الجلفة : إنتشار العقارب و غياب الكهرباء يزيد من مخاوف سكان عين لعزايجي قناة النهار 10 جويلية شاهد..نقل خطبة و صلاة عيد الأضحى بمختلف مساجد الجمهورية قناة النهار 28 جوان وزير الشؤون الدينية : سجلنا أزيد من 50 حالة وفاة في صفوف الحجاج الجزائريين قناة النهار 03 جويلية