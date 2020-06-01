تلمسان: مصالح الأمن تسجل 46 قضية متعلقة بالأحداث منذ بداية سنة 2020

أحصت فرقة حماية الفئات الهشة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية تلمسان خلال خمسة أشهر الأولى من سنة 2020، 46 قضية متعلقة بالأحداث.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن هذه القضايا تورط فيها 56 جانح منهم 03 إناث و53 ذكور، حيث تم تقديم جميع المتورطين أمام العدالة.

أما بالنسبة للأحداث الذين كانوا ضحايا في مختلف القضايا المسجلة بأمن ولاية تلمسان فعددهم هو 69 طفل ضحية منهم 36 إناث و 33 ذكور .

أما بالنسبة للأحداث في حالة خطر معنوي فسجلت ذات المصالح 18 طفلا منهم 04 إناث و 14 ذكور تم إتخاذ جميع الإجراءات الجزائية والإدارية في حقهم.

كما سجلت المصلحة دور فعال للمواطنين في معالجة الجرائم التي تمس بفئة الأطفال من خلال الإتصال بالأرقام الخضراء للمديرية العامة للأمن الوطني 1548-17-104 ، حيث سجلت المصلحة أربعة 04 مكالمات عبر الخط 1548 و 1949 مكالمة لطرح مختلف الإنشغالات عبر الخط الأخضر 104 الخاص بالتبليغ عن إختفاء أو إختطاف الأطفال.