تلمسان: مقتل طفلين واصابة آخرين في انفجار لغم بالعريشة

لقي طفلين شقيقين حتفهما يبلغان من العمر 7 و 11 سنوات وأصيب أخرين بجروح مساء السبت، إثر انفجار لغم يعود للحقبة الاستعمارية لمنطقة العريشة جنوب ولاية تلمسان.

حيث نقل المصابين إلى مستشفى سيدو بالولاية لتلقي الإسعافات.

ِِوحسب مصادر النهار الحادث وقع بالقرب من خيمة والد أحد الضحايا الذي يعمل راعي للأغنام.