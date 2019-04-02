تلمسان.. هذا موعد توزيع السكنات الاجتماعية في 12 بلدية

في ندوة صحفية نظمها بنادي إذاعة تلمسان والي الولاية علي بن يعيش موعد توزيع السكنات الاجتماعية في 12 بلدية.

وكشف الوالي عن الرزنامة الزمنية لإجراء عملية القرعة الخاصة بتموقع المستفيدين من السكنات ب12 بلدية بالولاية.

وهذا بداية من 6 أفريل الى غاية 11 ماي المقبل حسب كل بلدية، على أن تتم عملية تسليم المفاتيح ل 5189 مستفيد مباشرة بعد عملية القرعة.

فيما سيستفيد 6230 مستفيد من قرارات الإستفادة لتتم بعدها عملية الإسكان بعد انتهاء الأشغال الخارجية قبل نهاية السنة.

أين ستكون بداية عميلة القرعة من بلدية فلاوسن يوم 6أفريل تليها بلدية عين فزة يوم 8 أفريل ثم بلدية السواحلية يوم 13 من نفس الشهر.

أما في 15 أفريل ستكون عملية القرعة في بلدية الغزوات أما بلدية بن سكران يوم 20أفريل وستكون آخر عملية ببلدية مغنية في 11 أفريل .

هذا وأرجع والي ولاية تلمسان سبب تأخر عمليات التزويع الى التحقيقات المعمقة التى شهدتها كل القوائم بعد موجة من الإحتجاجات عرفتها بعض البلديات على غرار سبدو مغنية.