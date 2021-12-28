تلمسان: هلاك 2500 دجاجة في حريق ببيت بلاستيكي لتربية الدواجن

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدينة بأولاد ميمون بولاية تلمسان، من أجل إخماذ حريق شب بيبت بلاستيكي لتربية الدجاج بمرصط بلدية الواد الأخضر دائرة أولاد ميمون.

وفي هذا السياق، خلف الحادث سائر مادية كبيرة تمثلت في هلاك 2500 دجاجة و قارورات غاز فيما تم إنقاذ تم انقاذ باقي الممتلكات.

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أمن تلمسان يطيح بـ 4 بارونات مخدرات في حواجز متفرقة

تمكنت أمس الأول شرطة تلمسان من احكام السيطرة على 5 مجرمين خطيرين بينهم 4 بارونات مخدرات كانوا محل أوامر بالقبض صادرة عن هيئات قضائية مختلفة.

في هذا الشأن اكدت خلية الاعلام والاتصال بمديرية الأمن الولائي أن بارونات المخدرات الاربعة تم القبض عليهم خلال مهام مراقبة وتفتيش من طرف قوات الشرطة العاملة بدوائر منصورة، سبدو وباب العسة.

وبدت على المعنيين علامات توتر وارتباك خلال التقرب منهم للتحقق من هويتهم. وبتعميق التحريات معهم تبين أنهم كانوا ينشطون

ضمن شبكات احرامية خطيرة لها امتداد دولي في مجال الاتجار بالقنب الهندي.

اذ كانوا يتنقلون بهويات وهمية لتضليل أجهزة الأمن لكن حنكة الشرطة سرعان ما فضحت أمرهم وعجلت بالقاء القبض عليهم.

بعدما كانوا هاربين من العدالة لفترة طويلة. اما شرطة دائرة الغزوات فتمكنت في سياق مواز من القاء القبض على مجرم خطير كان متورطا في عدة سرقات عن طريق الاعتداء المسلح والقدامى.

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كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 16 تاجر مخدرات بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة.

وحسب حصيلة للجيش، شملت الفترة الممتدة ما بين 15 و21 ديسمبر 2021، أحبطت ذات المصالح، محاولات إدخال كميات من المخدرات

عبر الحدود مع المغرب. وتقدر كمية المخدرات بـ12 قنطار و82 كيلوغرام من الكيف.

كما تم توقيف 19 تاجر مخدرات بحوزتهم 85 كيلوغرام من نفس المادة. وكذا 45662 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.