تلمسان.. وضع حجر الأساس لمنطقة النشاطات الخاصة بتربية المائيات

عاين وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، مشروع مسمكة من الصنف 2، بميناء هنين في تلمسان، للاطلاع على مدى تقدم نسبة الأشغال.

كما شملت هذه المحطة، وضع حجر الأساس لمنطقة النشاطات الخاصة بتربية المائيات (ZAA). في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار وترقية نشاط تربية المائيات بالمنطقة.

وتعكس هذه الزيارة العناية الخاصة التي توليها الدولة لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات. من خلال دعم وتطوير البنى التحتية، مرافقة المشاريع الإنتاجية. وتشجيع الابتكار والمبادرات الوطنية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.