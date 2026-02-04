تلمسان.. وضع حدا لنشاط شخصين يتاجران في المخدرات باستعمال طائرات الدرون

في إطار مكافحة الجريمة بشتى أشكالها، نفذت شرطة تلمسان ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بني بوسعيد، بحر الأسبوع المنصرم، عمليتين متتاليتين مكنتهم من إلقاء القبض على شخصين ينشطان في الإتجار غير المشروع بالمخدرات بإستعمال طائرات مسيرة درون.

العمليتان جاءتا على إثر معلومات تفيد بوجود شخصين يحوزان على طائرات مسيرة (درون)، يستغلانها في تهريب المخدرات من دولة المغرب بإتجاه المناطق الحدودية الغربية للوطن.

العمل الميداني لقوات الشرطة بالتنسيق مع النيابة المختصة، مكن من الإيقاع بهما بعد نصب نقاط مراقبة فجائية ودوريات مكثفة مكنت من توقيفهما بأماكن متفرقة على مستوى دائرة بني بوسعيد، وحجز طائرتين مسيرتين (درون)، كانتا بحوزتهما على متن مركبة سياحية ودراجة نارية، مع استرجاع مبلغ مالي قدره 7 ملايين سنتيم.

كما تبين خلال التحقيق ان أحد الأشخاص الموقوفين مبحوث عنه من طرف العدالة، لقضية تهريب المخدرات.

بعد إستفاء إجراءات التحقيق تم تقديم الأشخاص المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.