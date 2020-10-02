تلمسان: وضع حد لنشاط امرأة تستغل مسكنها كمحل للفسق والدعارة

وضع أمن دائرة شتوان في ولاية تلمسان، حدا لنشاط امرأة تستغل مسكنها كمحل للفسق والدعارة، مع حجز دلائل وقرائن العملية.

وحسب بيان ذات الجهة الأمنية، فإن المرأة الموقوفة في العقد الثالث من العمر، تستغل مسكنها كمحل لممارسة الفسق والدعارة .

كما تم توقيف داخل مسكنها شخصين امرأة ورجل تتراوح أعمارهما بين 23 و30 سنة، إضافة الى حجز دلائل وقرائن تنفيذ العملية.

وتم حجز بمنزل المرأة علبة خمر فارغة، 3 أقراص مهلوسة من نوع بريغابالين الى جانب بعض الاغلفة الفارغة للأقراص المهلوسة.

وبعد استكمال اجراءات التحقيق في قضية الحال، تم انجاز اجراء قضائي، وتقديم الاطراف الموقوفة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان.