تلمسان: وضع حد لنشاط شبكة اجرامية متورطة في عديد القضايا

وضعت الشرطة القضائية لأمن دائرة منصورة التابعة لأمن ولاية تلمسان حدا لنشاط شبكة اجرامية متورطة في عدة قضايا.

وتم القبض على شخصين في العقدين الثاني والثالث بعد توقيفهما في حالة تلبس في حدود الساعة الثانية والنصف صباحا.

وحسب ذات الجهة الأمنية، فقد كانا بصدد ارتكاب قضية اخرى تتعلق بالسرقة من داخل مركبة.

حيث لقيت عملية التوقيف محاولة احدهما الاعتداء على قوات الشرطة باستعمال خنجر من الحجم الكبير.

وأفضى التحقيق الاولي الى تحديد 26 قضية مقترفة من قبل افراد الشبكة المذكورة عبر كامل اقليم اختصاص امن ولاية تلمسان.

كما تم استرجاع بعض الادوات المستعملة في ارتكاب العمل الاجرامي، مع استرجاع بعض المسروقات.

بعد الانتهاء من التحقيق تم تقديم الاطراف امام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان.