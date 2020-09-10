تلمسان: وضع 180 دراجة نارية بحظيرة البلدية لارتكاب أصحابها مخالفات مختلفة

كثف أمن دائرة مغنية التابع لأمن ولاية تلمسان من العمل الميداني لتطبيق قانون المرور خصوصا جنوح الدراجات النارية.

يأتي هذا حفاظا على سلامة سائقي الدراجات النارية، والوقوف على مدى إلتزامهم بإرتداء الخوذة وباقي قواعد قانون المرور.

وقد نظمت فرقة الأمن العمومي لأمن دائرة مغنية خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر عمليات مراقبة الدراجات النارية.

وتم على إثرها مراقبة 204 دراجة نارية، تم وضع منها 180 دراجة نارية بحظيرة البلدية لارتكاب أصحابها مخالفات مختلفة.

وتتعلق المخالفات بعدم وضع الخوذة، وجنح ومخالفات إنعدام سريان صلاحية شهادة التأمين وعدم حيازة رخصة السياقة الصنف المقر لقيادة الدراجة النارية.

وتم وضع الدراجات النارية المجمدة بالمحشر البلدي تطبيقا للقرار الولائي رقم: 4914 المؤرخ في 31 ماي 2015.