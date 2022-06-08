تلمسان: وفاة إمرأة دهسا بقطار لنقل المسافرين بأولاد ميمون

توفيت امرأة و أصيب إبنها اليوم الأربعاء، بعدما إصطدم بهما قطار لنقل المسافرين، بأولاد ميمون بولاية تلمسان.

وفي هذا السياق، تدخلت صباح اليوم وحدة الحماية المدنية بأولاد ميمون بولاية تلمسان بحي الرحمة بممر السكة الحديدية عند مدخل المدينة.

وهذا من أجل حادث تمثل في إصطدام قطار لنقل المسافرين بإمرأة تبلغ من العمر 40 سنة توفيت بعين المكان.

أين نقلت من طرف ذات المصالح للعيادة متعددة الخدمات بأولاد ميمون.

فيما أصيب إبنها البالغ من العمر 7 سنوات بجروح و كسور بليغة حول على إثرها للمستشفى الجامعي لتلمسان لتلقي العلاج.

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