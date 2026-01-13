تلمسان.. وفاة امرأة في اصطدام بين سيارة وشاحنة

لقيت امرأة حتفها في حادث مرور وقع صباح اليوم الثلاثاء، على مستوى الطريق السيار شرق غرب، ببلدية عين نحالة في ولاية تلمسان.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 03سا 02د من أجل حادث اصطدام بين سيارة وشاحنة. على مستوى الطريق السيار شرق غرب، بلدية عين نحالة ودائرة عين تالوت.

حيث خلف الحادث وفاة شخص من جنس أنثى تبلغ من العمر 28 سنة. تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

