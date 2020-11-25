تلمسان: وفاة زوجين اختناقا بالغاز المنبعث من السخان المائي

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية في تلمسان، من أجل اجلاء ضحيتين متوفيتين زوجين، بالغين من العمر 30 و39 سنة.

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية تلمسان، فقد وجد الزوجين متوفيين داخل منزلهما، بعد استنشاقهما الغاز المنبعث من السخان المائي.

وقد حول الضحيتين الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الرمشي، في ولاية تلمسان.

لترتفع حصيلة الوفيات في مجال الاختناقات بالغاز، في العشرات اشهر من سنة 2020 الى ثلاثة وفيات وتم انقاذ 47 ضحية.

للإشارة، فقد تدخلت مصالح نفس الجهاز لتقديم الإسعافات الأولية لـ 23 شخصا اختنقوا على إثر استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، يتعلق الأمر بكل من ولايات أم البواقي، وبجاية، والنعامة، وقالمة، ولاية باتنة، وكذا ولاية الجلفة.