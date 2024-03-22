تلمسان.. وفاة شاب في حادث مرور بالطريق الولائي رقم 71

لقي شخص مصرعه واصيب اخر، امسية اليوم، في حادث مرور بالطريق الولائي رقم 71 قرية سيدي سنوسي بلدية سيدي العبدلي بولاية تلمسان.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 21سا00د ، من اجل حادث إصطدام بين دراجة نارية وسيارة على مستوى الطريق الولائي رقم 71 قرية سيدي سنوسي بلدية سيدي العبدلي دائرة ابن سكران.

وخلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 18 سنة.

ليتم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث، كما تم إصابة شخص بجروح تم إسعافه و نقله الى المستشفى المحلي.