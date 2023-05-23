تلمسان.. وفاة شخصين اثر انحراف شاحنة بدائرة الرمشي

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الثلاثاء، إثر انحراف شاحنة وسقوطها بمنحدر على مستوى الطريق الوطني رقم 22 قبل جسر فاطمي العربي بدائرة الرمشي.

وحسب تصريح المكلفة بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية بتلمسان للنهار اونلاين، فإن الحادث خلق ثلاثة ضحايا في الأربعينيات من العمر من جنس ذكر ، ضحيتان فارقتا الحياة بعين المكان وضحية اخرة في حالة حرجة بها عدة إصابات.

ليتم تحويلهم من طرف رجال الحماية المدنية إلى مستشفى الرمشي.