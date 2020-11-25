تلمسان: وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين في حادثي مرور منفصلين

تدخلت الوحدة من اجل حادث مرور مميت، بالطريق الولائي رقم 19، متمثل في انحراف سيارة من نوع تيقوان مدمرة كليا.

وخلف الحادث ضحية واحدة متوفية من جنس ذكر، بالغ من العمر 39 سنة، نقل من طرف الحماية لمستشفى اولاد ميمون.

أما الحادث الثاني متمثل في اصطدام سيارة من نوع هيليكس، وجرار من نوع سيرتا مدمران كليا بالطريق الولائي رقم 71.

وخلف الحادث ثلاثة ضحايا متعددي الاصابات من جنس ذكر، وآخر متوفي، بالغ من العمر 55سنة.

وتم نقل الضحايا من طرف مصالح الحماية المدنية، الى مستشفى الرمشي.

وقد سجلت وحدات الدرك الوطني، 6 وفيات و19 جريحا في 15 حادث مرور وقع عبر 12 ولاية من الوطن.

وحسب ما أفادت به أمس الثلاثاء حصيلة لمصالح الدرك الوطني، فإن هذه الحوادث وقعت بولايات تيبازة، المدية، الشلف.

بالإضافة الى كل من ولايات الجلفة، تيزي وزو، تلمسان، تيارت، سيدي بلعباس، غليزان، معسكر، باتنة وميلة.