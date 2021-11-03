تلمسان: وفاة شخص في حادث اصطدام سيارة بجرار

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالحناية لولاية تلمسان صباح اليوم الأربعاء من أجل حادث مرور مميت.

ووقع الحادث على مستوى الطريق الوطني رقم 22 بين بلدية الحناية و قرية التعاونية بولاية تلمسان.

حيث تمثل في اصطدام سيارة خفيفة من نوع picanto و اصطدامها بجرار يجر محراث.

في السياق ذاته خلّف الحادث ضحية متوفاة في عين المكان تم نقلها من طرف ذات المصالح الى مستشفى الرمشي.

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حوادث المرور: 57 قتيل و301 جريح خلال أسبوع

كما عاينت وحدات الدرك الوطني خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 24 أكتوبر الجاري 1478 حادث مرور خلَّفت وفاة 57 شخص، وإصابة 301 آخرين بجروح.

وفي بيان لذات المصالح، سجلت حوادث المرو بكل من تيزي وزو، المدية، غليزان، ورقلة، باتنة، جيجل، عنابة، قالمة، خنشلة. سعيدة، المسيلة، سيدي بلعباس، بسكرة، المنيعة، غرداية، أم البواقي، بجاية، سطيف. سكيكدة، قسنطينة، برج بوعريريج، الطارف، سوق أهراس، الوادي، المغير، مستغانم.

بالإضافة إلى تسمسيلت، معسكر، تيارت، بومرداس، أدرار، برج باجي مختار، تيبازة، البويرة، الشلف، النعامة، البليدة، تلمسان. وهران، البيض، ورقلة، تبسة، قالمة، الجزائر، عين الدفلى، الجلفة، تقرت وميلة.

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