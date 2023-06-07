تلمسان.. وفاة شخص وإصابة إثنين آخرين في اصطدام سيارة بشاحنة

توفي شخص فيما أصيب إثنين آخرين، إثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 98. الرابط بين تلمسان والغزوات ببلدية ندرومة. تمثل في اصطدام سيارة سياحية بشاحنة ذات مقطورة .

وحسب مصادر النهار، فإن الضحية المتوفية من جنس ذكر يبلغ من العمر 63 سنة. تم تحويله من طرف رجال الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى ندرومة .

أما الضحيتان الأخرتان تعرضتا لجروح متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهما بين 49 و 12 سنة تم إسعافهما بعين المكان وتحويلهما إلى مستشفى ندرومة.