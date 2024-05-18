تلمسان.. وفاة شخص وإصابة 4 آخرين في حادث مرور ببني ورسوس

لقي شخص مصرعه، اليوم السبت، اثر حادث مرور بالمكان المسمى طريق دحمان سيدي بضياف ببني ورسوس بتلمسان.

وحسب بيان الحماية المدنية فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 17سا28د، من أجل حادث إصطدام بين سيارتين.

وذلك على مستوى المكان المسمى طريق دحمان سيدي بضياف بلدية بني ورسوس دائرة الرمشي.

وخلف الحادث وفاة شخص تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثثـ وإصابة 4 آخرين لهم جروح مختلفةـ اين تم اسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي.